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Земельные участки в Hato Mayor, Доминиканская Республика

2 объекта найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Villa Verde, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€111,62 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Villa Verde, Доминиканская Республика
7,4 миллиона м2, со всем, что нужно для пристани для яхт, Михес, где сейчас начинают появлят…
€111,62 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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