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Квартиры с бассейном в Hato Mayor, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Guayacanes, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Величественная башня 27 уровней апартаментов и пентхаусов расположена на первой линии пляжа,…
$311,550
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Квартира 4 комнаты в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Этаж 3/3
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Гуаяканесе, Доминиканская Республика. Этот по…
$349,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Hato Mayor, Доминиканская Республика

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