Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Жилая
  4. Hato Mayor
  5. Квартиры

Квартиры в Hato Mayor, Доминиканская Республика

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,402
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Hato Mayor, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти