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Виллы с бассейном в Friusa, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$212,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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