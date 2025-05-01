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Дома с бассейном в Friusa, Доминиканская Республика

виллы
3
12 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
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$139,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
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$169,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
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$99,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$139,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$430,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1/1
Доступный частный дом с 3 спальнями в закрытом поселке, 2 этажа, в солнечной Пунта-Кане. При…
$195,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$110,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$139,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Доступный частный дом с 3 спальнями в закрытом поселке, 3-я комната на втором этаже, в солне…
$169,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
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$212,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
Доступный двухэтажный таунхаус с 2 спальнями в солнечной Пунта-Кане. Насладитесь отдыхом на …
$149,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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