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Дома с видом на море в Friusa, Доминиканская Республика

виллы
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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$430,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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