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Производственные здания в Espaillat, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Производство в Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Производство
Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Площадь 4 340 000 м²
Этаж 1/1
Крупнейший бизнес по экспорту какао в Доминиканской Республике выставлен на продажу и ищет м…
€16,53 млн
в месяц
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