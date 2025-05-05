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Квартиры с садом в Байяибе, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Очаровательный 1 спальный лофт на продажу с частным джакузи!Если вы ищете современное, шикар…
$190,000
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