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Виллы с бассейном в Баваро, Доминиканская Республика

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. Эта потрясающая вилла н…
$354,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Minutes away from Macao Beach you will find this unique project in its style, composed of 25…
$399,000
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Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$354,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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