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Квартиры с видом на море в Баваро, Доминиканская Республика

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$895,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$989,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$989,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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