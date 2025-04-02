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Коммерческая недвижимость в 11112, Доминиканская Республика

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Коммерческое помещение 1 000 м²
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Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
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$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 785 м² в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Офис 1 785 м²
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Площадь 1 785 м²
Этаж 7/7
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$3,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 223 м² в Игуэй, Доминиканская Республика
Офис 1 223 м²
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 1 223 м²
Этаж 3/3
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$1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Отель 2 250 м² в Bayahibe, Доминиканская Республика
Отель 2 250 м²
Bayahibe, Доминиканская Республика
Площадь 2 250 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$4,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 4 340 000 м² в Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Производство 4 340 000 м²
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Площадь 4 340 000 м²
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Крупнейший бизнес по экспорту какао в Доминиканской Республике выставлен на продажу и ищет м…
$18,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 4 000 м² в Cabarete, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе 4 000 м²
Cabarete, Доминиканская Республика
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Этаж 2/1
Возможность один раз в жизни. Коммерческая площадь в полном объеме, с огромным супермаркетом…
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коммерческое помещение 30 000 м² в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Коммерческое помещение 30 000 м²
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Площадь 30 000 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$15,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Отель 1 900 м² в Сосуа, Доминиканская Республика
Отель 1 900 м²
Сосуа, Доминиканская Республика
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 2 000 м² в Игуэй, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе 2 000 м²
Игуэй, Доминиканская Республика
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 196 м² в Игуэй, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе 196 м²
Игуэй, Доминиканская Республика
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$429,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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