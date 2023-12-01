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Жильё в 11112, Доминиканская Республика

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 9/16
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€522,857
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 638 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,42 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,51 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в 11112, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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