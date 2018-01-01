Ташкент, Узбекистан

от € 27,294

Наш проект ZO'R SAN, строится на 2га земли и расположен в 9-м квартале Юнусабадского района, города Ташкент! Проект состоит из 14 блоков, и каждый блок включает в себя 16 этажей. На территории проекта созданы все условия для комфортной жизни Мечеть Подземный и наземный паркинг Эко-зоны Камеры наблюдения Детская площадка Спортивная площадка Фонтаны Непрерывно работающие современные лифты Площадь застройки более 70 000 м² Всего 1400 квартир от 35 м² до 138 м². Веранды с открытыми террасами от 3,8 м² до 48,6 м² ZO'R SAN — идеальный проект для благополучной жизни.