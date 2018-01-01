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UPM

Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Олмазор, д. 1а/1 Тел: +998 (71) 2008822
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UPM
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
nestone.uz
О застройщике

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Nest one
Nest one
Ташкент, Узбекистан
от Цена по запросу
33 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: UPM

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Наши агенты в Узбекистан
Marina Ligay
Marina Ligay
1 объект
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