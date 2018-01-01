UPM
Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Олмазор, д. 1а/1 Тел: +998 (71) 2008822
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2003
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
О застройщике
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.
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