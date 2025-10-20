Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Наша организация была основана в 1994 году. В то время - закрытое акционерное общество «Инверх-М».
В 1996 году ЗАО «Инверх-М» входит в десятку крупнейших частных строительных фирм Республики Беларусь. В 2004 году ЗАО «Инверх-М» стало лидером строительной отрасли, специализирующейся на мон…
В 2013 году на строительном рынке Беларуси появилось еще одно предприятие – ООО «ЮрСтройМаш». Компания специализируется на ЖК средней этажности (5 этажей), а также строит многоэтажные (9-10 этажей) жилые дома.
Жилые комплексы от «ЮрСтройМаш» – оптимальное сочетание цены и европейского качес…
Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании такие масштабные проекты, как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», Квартал «Депо», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», крупные торговые комплексы «Боро…