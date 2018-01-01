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Турция, OBA MAH. MESUT CAD. NO 54/A - ALANYA / ANTALYA / TURKEY
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Новостройки
Смотреть все 482 новостройки
Жилой комплекс на стадии строительства в районе Ускюдар.
Жилой комплекс Жилой комплекс на стадии строительства в районе Ускюдар.
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 197 до 408 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Ультрасовременный проект из 4 высотных блоков в Стамбуле район Кадыкей
Жилой комплекс Ультрасовременный проект из 4 высотных блоков в Стамбуле район Кадыкей
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район КадыкейВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 62 до 113 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 100 до 350 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Апартаменты различных планировок в строящемся ЖК в районе Пендик
Жилой комплекс Апартаменты различных планировок в строящемся ЖК в районе Пендик
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 90 до 177 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Жилой комплекс на этапе строительства в районе Кадыкёй
Жилой комплекс Жилой комплекс на этапе строительства в районе Кадыкёй
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 81 до 244 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Другие застройщики
luxera

Luxera Towers — это совершенно новый проект от Luxera, который повысит качество вашей жизни и перенесет ваши инвестиции в будущее с высокой прибылью. Luxera Towers предлагает вам многофункциональный проект, который своими предложениями намного превосходит обычные стандарты. Строится совершенно новый жилой комплекс с просторными апартаментами на любой вкус и по любым потребностям, торговым центром и коммерческими объектами, расположенными прямо по сосседству с вашим домом. Учитывая каждую деталь для вас и ваших близких, Luxera предлагает спортивные и социальные центры, которые сделают вашу жизнь более ценной; благодаря фитнесу, сауне, турецкой бане, крытому бассейну, детским игровым площадкам и кафе находящимися прямо по соседству с вашим домом внесет еще больше привилегий в вашу жизнь.

Miray Invest

НАША МИССИЯ:

отражать технологические достижения в бизнесе, придерживаясь трех принципов: безопасности, эстетики и экономии в строительном и инвестиционном бизнесе, чтобы гарантировать удовлетворенность клиентов с минимальными затратами, минимальной маржой прибыли и максимальным качеством, а также предлагать полный комплекс услуг. услуги предприятия, инвестирования и разработки проектов.

НАШ ВЗГЛЯД:

быть самым надежным именем в сфере недвижимости во всем мире,

чтобы улучшить наши успехи и опыт, применяя принципы постоянного прогресса, и занять место среди ведущих компаний на мировом рынке недвижимости и инвестиций.

Esline Company

Компания ESLINE придерживается политики использования современного менеджмента, чтобы проявить себя, отдавая предпочтение документированным материалам и качеству исполнения во всех закупочных и инвестиционных проектах.

Роскошная цена,отдых на одном из лучших песчянных пляжей Инджекум! Предлагаем Вашему вниманию новый комплекс на стадии строительства,расположенный в лесной зоне в районе Авссалар-Алания. Всего в десяти минутах езды расположен великолепный пляж,так же рядом есть остановки общественного транспорта,фермерский рыноки всевозможные магазины. Недорогая недвижимость в Алании! Дешевые квартиры от застройщика!недвижимость с хорошим инвестиционным потенциалом! Апартаменты в строящемся комплексе! Квартиры в Авсаларе по доступной цене! Невероятное предложение,которое нельзя оставить без внимания! 

Мечта о своем жилье в экологически чистом районе,утопающем в зелени,становится реальностью. Сделайте этот шаг,а мы вам непременно поможем и окажем любую помощь при покупке и следующей адаптации.  Для получения подборки лучших вариантов подходящих для Вашего бюджета,обращайтесь к нашим консультантам.

Necdet Yapı

Necdet Yapı -- это одна из лучших и крупных строительных компаний в городе Дидим, Эгейское побережье.

Нашей целью является реализовывать выдающиеся проекты и стремиться строить апартаменты, где почувствуете себя счастливыми и в полной безопасности. 

Главная наша особенность - это то, что мы придаем большое значение экологическим и социальным факторам, качеству строительства, а также профессиональное сопровождение на всех этапах покупки.

Alnasser House

Alnasser House – это многонациональная команда профессионалов из разных стран мира с опытом работы в сфере недвижимости, маркетинга и прямых продаж. Наше видение Предоставление бесплатных услуг нашим клиентам и возможностей нашим партнерам и инвесторам со всего мира для создания комфортного образа жизни и достижения своих целей Наша миссия Предоставление комплексных услуг по продаже, аренде и инвестициям в недвижимость во всех городах Турции, а также трудоустройство заинтересованных людей

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