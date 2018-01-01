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SALOM NURAFSHON ART CITY

Manzil/Manzil: Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Tuy-tepa MFY, Tuy-tepa ko‘chasi, 17-A u
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SALOM NURAFSHON ART CITY
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О застройщике

Жилой комплекс Салом Нурафшон представляет всем глаустим возм пребрить квартиры с померо

Первоначальний взнос составиет 50% от облачей суммы 
Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки 

Также княжно квартир предоставлана уникальна трёх этапная праграма рассрочки

— Первоначальный воснос составиет 30%, от облачей суммы
— 30% суммы вплачиветсья в течение 12 месяцев
— Оставшья сумма 40% видіетсья с поместью субсидии или ипотеки

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Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
Чигирик, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: SALOM NURAFSHON ART CITY
Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы  Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки  Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки —Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы —30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев — оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:  Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²; • Общая площадь двора: 1800 м²; • Период оплаты: 20 месяцев; • Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м; • Всего квартир в жилом доме: 80; • Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.; • Количество парковочных мест: 50. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации
Наши агенты в Узбекистан
SALOM NURAFSHON .
SALOM NURAFSHON .
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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