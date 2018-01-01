SALOM NURAFSHON ART CITY
Manzil/Manzil: Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Tuy-tepa MFY, Tuy-tepa ko‘chasi, 17-A u
Тип компании
Застройщик
Языки общения
English
О застройщике
Жилой комплекс Салом Нурафшон представляет всем глаустим возм пребрить квартиры с померо
Первоначальний взнос составиет 50% от облачей суммы
Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки
Также княжно квартир предоставлана уникальна трёх этапная праграма рассрочки
— Первоначальный воснос составиет 30%, от облачей суммы
— 30% суммы вплачиветсья в течение 12 месяцев
— Оставшья сумма 40% видіетсья с поместью субсидии или ипотеки
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