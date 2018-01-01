Самарканд, Узбекистан

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ЖК Qorasuv Marvaridi Один из самых роскошных жилых комплексов в Самарканде. Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения. Мы строим дом, который будет удобен для всех. Таков лозунг отдела продаж ЖК «Qorasuv Marvaridi». Каждый наш покупатель обретает не только квартиру в современном жилом комплексе, но и настрой начать жизнь с нового листа в доме мечты. Во-первых, комплекс отличается удобным расположением вдоль основной дороги, которая имеет два удобных выхода, как на автомагистраль, так и во внутреннюю часть города. Во-вторых, безопасный двор с круглосуточной службой охраны и видеонаблюдением. Здесь смогут беззаботно играть дети, а родители - быть спокойными за них. В-третьих, выгодные и удобные способы покупки. Вы можете приобрести квартиру с наибольшей выгодой оплатив сразу всю сумму. В-четвёртых, надежный застройщик, который всегда за безопасность, комфорт и удобства жителей комплекса. В-пятых, развитая инфраструктура вблизи комплекса, школы, детские сады, больницы, различные магазины - все это, в шаговой доступности.