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Рахманов Даврон

Samarqand viloyati, Samarqand sh. Rudakiy ko`chasi,16-uy
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Рахманов Даврон
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Застройщик
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Русский
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Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Рахманов Даврон
"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной. Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.   Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций. Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.   Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный вариант оплаты
Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Рахманов Даврон
ЖД"HOUSE"   Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!   Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг   В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!   Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.   Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"    Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.   В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!  
Наши агенты в Узбекистане
Рахманов Даврон
Рахманов Даврон
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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