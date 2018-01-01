Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков.
Фасад: жидкий травертин.
Площадь застройки - 1 гектар.
Общее количество квартир: 512.
Сдача объекта: 2024 год 4 квартал
Имеется рассрочка на 24 месяцев.
Первые три этажа уйдут под коммерцию:
1- супермаркеты
2- гипермаркеты
3- развлекательные
Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский).
Стоимость квартиры (коробка)включает:
Будет подведено электричество и сантехника.
Будет установлен счётчик.
Входная дверь
Окна
Высота потолков 3,1-3,2м
Свободная планировка.
Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.
Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов.
Наземная парковка:
Крытая - платная;
Некрытая - бесплатная.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.