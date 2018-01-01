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Neom Tower

Яшнабадкский р-н, ул. Кадышева, дом 3
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Neom Tower
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Застройщик
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Жилой комплекс “NEOM TOWER”
Жилой комплекс “NEOM TOWER”
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от € 26,249
Сдача в: 2024
Застройщик: ООО "Zras Biznes"
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512.   Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев.   Первые три этажа уйдут под коммерцию: 1- супермаркеты 2- гипермаркеты 3- развлекательные   Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский).   Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м   Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.   Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов.   Наземная парковка: Крытая - платная; Некрытая - бесплатная.  
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Тулкин Хамидуллаев
Тулкин Хамидуллаев
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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