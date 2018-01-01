Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

от € 44,561

Сдача в: 2024

Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью. Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна.