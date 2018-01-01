Ташкент, Узбекистан

от € 61,677

Сдача в: 2025

«BOBUR RESIDENCE» — это проект, где заранее продуманы все необходимые условия для комфортной семейной жизни как для взрослых, так и для самых маленьких жителей. Роскошные террасы с шикарным видом на весь город, современные детские площадки для детей всех возрастов, удобные парковочные зоны для автовладельцев, сады и клумбы, которые наполняют пространство свежим воздухом – здесь продумана каждая деталь! Большое преимущество нашего проекта заключается в том, что он находится на 2-ой линии от главной дороги, ведущей в любую точку города. Также стоит отметить, что зона отдыха и детская площадка расположены на стилобате (над парковкой и проезжей части объекта). Это позволит использовать огромную территорию для комфортного и безопасного отдыха на выделенной площадке, а также позволит выделить дополнительные парковочные места под стилобатом.