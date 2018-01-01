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ООО "Silver Flex"

Яшнабадский р-й, Ул. Махтумкули 93/1
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ООО "Silver Flex"
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Русский
Новостройки
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Жилой комплекс "Bo`z suv "
Жилой комплекс "Bo`z suv "
Сабзавот, Узбекистан
Сдача в: 2025
Застройщик: ООО "Silver Flex"
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе.  Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест. Площадь 5 гектаров. В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта. Минимальный первоначальный взнос 30%   Очень развитая своя инфраструктура: Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.  
Жилой комплекс "BOBUR RESIDENCE"
Жилой комплекс "BOBUR RESIDENCE"
Ташкент, Узбекистан
от € 61,677
Сдача в: 2025
Застройщик: ООО "Silver Flex"
«BOBUR RESIDENCE» — это проект, где заранее продуманы все необходимые условия для комфортной семейной жизни как для взрослых, так и для самых маленьких жителей. Роскошные террасы с шикарным видом на весь город, современные детские площадки для детей всех возрастов, удобные парковочные зоны для автовладельцев, сады и клумбы, которые наполняют пространство свежим воздухом – здесь продумана каждая деталь! Большое преимущество нашего проекта заключается в том, что он находится на 2-ой линии от главной дороги, ведущей в любую точку города. Также стоит отметить, что зона отдыха и детская площадка расположены на стилобате (над парковкой и проезжей части объекта). Это позволит использовать огромную территорию для комфортного и безопасного отдыха на выделенной площадке, а также позволит выделить дополнительные парковочные места под стилобатом.
Наши агенты в Узбекистан
Андрей Лигай
Андрей Лигай
Другие застройщики
UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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