16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе.
Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов.
Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году.
Полная сдача ЖК в 2025 году.
Есть рассрочка на 24 месяцев.
В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест.
Площадь 5 гектаров.
В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.
Минимальный первоначальный взнос 30%
Очень развитая своя инфраструктура:
Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.
«BOBUR RESIDENCE» — это проект, где заранее продуманы все необходимые условия для комфортной семейной жизни как для взрослых, так и для самых маленьких жителей. Роскошные террасы с шикарным видом на весь город, современные детские площадки для детей всех возрастов, удобные парковочные зоны для автовладельцев, сады и клумбы, которые наполняют пространство свежим воздухом – здесь продумана каждая деталь!
Большое преимущество нашего проекта заключается в том, что он находится на 2-ой линии от главной дороги, ведущей в любую точку города. Также стоит отметить, что зона отдыха и детская площадка расположены на стилобате (над парковкой и проезжей части объекта). Это позволит использовать огромную территорию для комфортного и безопасного отдыха на выделенной площадке, а также позволит выделить дополнительные парковочные места под стилобатом.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.