Компания “VEK BUILDING” представляет Вашему вниманию новый, уникальный жилой комплекс премиум класса “QORASUV PLAZA”. Авторская архитектура отражена оригинальной кладкой из натуральных камней в сочетании панорамным остеклением, который открывает вид на город и горы. Здание поделено на несколько видов зон: -деловая бизнес зона, представляющая собой первые 4 этажа нежилого пространства. -жилая зона – современные 1,3,4х комнатные квартиры для комфортной жизни. -уникальная открытая территория на крыше 4-го этажа, где будут располагаться детские площадки и зеленые сады. Закрытая охраняемая территория комплекса обеспечит безопасность 24\7 Вам и Вашим близким. -Охраняемая зона.
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры).
Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.
450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры).
Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.
450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.