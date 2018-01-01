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ООО "Oltin Baliq"

Узбекистан
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ООО "Oltin Baliq"
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
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Жилой комплекс "Yuksalish"
Жилой комплекс "Yuksalish"
Йик-Ота, Узбекистан
от € 25,026
Сдача в: 2025
Застройщик: ООО "Oltin Baliq"
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год
Наши агенты в Узбекистан
Михаил Вирязов
Михаил Вирязов
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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