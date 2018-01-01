Ханабад, Узбекистан

от € 35,412

Сдача в: 2025

Испытайте лучшее от комфортной жизни с Ness City! Современный 16-этажная застройка от New Tower City удобно расположена в Сергелийском районе, с легким доступом к инфраструктуре города. Жилой комплекс занимает территорию общей площадью 21 000 квадратных метров, в нем два 16-этажных здания с уникальной архитектурой и прекрасный двор с садом. Здесь у вас есть возможность жить спокойно, вдали от городского шума. Инфраструктура Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты. Квартиры в новостройке в Сергелийском районе Жилой комплекс предлагает квартиры и пентхаусы с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевыепрофили нового поколения. Они защищаютот сквозняков и не пропускают уличную пыль. Воспользуйтесь шансом и купите квартиру с беспроцентной рассрочкой на 36 месяцев. К тому же предоставляются скидки до 15% в зависимости от размера предоплаты.