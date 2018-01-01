Испытайте лучшее от комфортной жизни с Ness City! Современный 16-этажная застройка от New Tower City удобно расположена в Сергелийском районе, с легким доступом к инфраструктуре города. Жилой комплекс занимает территорию общей площадью 21 000 квадратных метров, в нем два 16-этажных здания с уникальной архитектурой и прекрасный двор с садом. Здесь у вас есть возможность жить спокойно, вдали от городского шума.
Инфраструктура
Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты.
Квартиры в новостройке в Сергелийском районе
Жилой комплекс предлагает квартиры и пентхаусы с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевыепрофили нового поколения. Они защищаютот сквозняков и не пропускают уличную пыль. Воспользуйтесь шансом и купите квартиру с беспроцентной рассрочкой на 36 месяцев. К тому же предоставляются скидки до 15% в зависимости от размера предоплаты.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.