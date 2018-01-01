Ташкент, Узбекистан

от € 49,669

Сдача в: 2025

Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта.