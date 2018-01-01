Сабзавот, Узбекистан

от € 26,337

Сдача в: 2026

Жилой комплекс Elysium с уникальной архитектурой находится в центре делового города Yunusobod Business City на территории 45 гектаров. Одной из главных особенностей Elysium является комфортная и безопасная инфраструктура, сочетающая в себе прекрасный ландшафт, современную архитектуру и материалы высочайшего качества. Комплекс состоит из 9 блоков высотой по 12 этажей и включает в себя 533 квартир бизнес-класса, спроектированных с учетом потребностей жильцов и отличающихся современной архитектурой и эксклюзивным дизайном. Высота потолков в квартирах составляет 3.3 метра, а ремонтно-отделочные работы сдаются полностью готовыми. В Elysium также имеется богатая инфраструктура, включающая рестораны, торговые центры, фитнес-центр, супермаркет, медицинский центр, офис, терраса, зоны барбекю и детские учреждения, такие как детский сад и частная начальная школа, а также 2-х этажная крытая детская площадка. Кроме того, в комплексе есть 2-х этажный подземный паркинг, автомойка, бесплатные зарядные станции для электромобилей и круглосуточные цифровые камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Elysium - идеальное место для тех, кто ценит свое время и комфорт жизни в месте с прекрасной инфраструктурой и современными технологиями. Elysium — для тех, кто ценит время