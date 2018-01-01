Жилой комплекс Elysium с уникальной архитектурой находится в центре делового города Yunusobod Business City на территории 45 гектаров.
Одной из главных особенностей Elysium является комфортная и безопасная инфраструктура, сочетающая в себе прекрасный ландшафт, современную архитектуру и материалы высочайшего качества. Комплекс состоит из 9 блоков высотой по 12 этажей и включает в себя 533 квартир бизнес-класса, спроектированных с учетом потребностей жильцов и отличающихся современной архитектурой и эксклюзивным дизайном. Высота потолков в квартирах составляет 3.3 метра, а ремонтно-отделочные работы сдаются полностью готовыми.
В Elysium также имеется богатая инфраструктура, включающая рестораны, торговые центры, фитнес-центр, супермаркет, медицинский центр, офис, терраса, зоны барбекю и детские учреждения, такие как детский сад и частная начальная школа, а также 2-х этажная крытая детская площадка.
Кроме того, в комплексе есть 2-х этажный подземный паркинг, автомойка, бесплатные зарядные станции для электромобилей и круглосуточные цифровые камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.
Elysium - идеальное место для тех, кто ценит свое время и комфорт жизни в месте с прекрасной инфраструктурой и современными технологиями.
Elysium — для тех, кто ценит время
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.