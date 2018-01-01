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ООО "BAKHRAMOV B INVEST"

г. Ургенч, ул. Тошкент-22
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ООО "BAKHRAMOV B INVEST"
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Жилой комплекс "Elysium"
Жилой комплекс "Elysium"
Сабзавот, Узбекистан
от € 26,337
Сдача в: 2026
Застройщик: ООО "BAKHRAMOV B INVEST"
Жилой комплекс Elysium с уникальной архитектурой находится в центре делового города Yunusobod Business City на территории 45 гектаров. Одной из главных особенностей Elysium является комфортная и безопасная инфраструктура, сочетающая в себе прекрасный ландшафт, современную архитектуру и материалы высочайшего качества. Комплекс состоит из 9 блоков высотой по 12 этажей и включает в себя 533 квартир бизнес-класса, спроектированных с учетом потребностей жильцов и отличающихся современной архитектурой и эксклюзивным дизайном. Высота потолков в квартирах составляет 3.3 метра, а ремонтно-отделочные работы сдаются полностью готовыми. В Elysium также имеется богатая инфраструктура, включающая рестораны, торговые центры, фитнес-центр, супермаркет, медицинский центр, офис, терраса, зоны барбекю и детские учреждения, такие как детский сад и частная начальная школа, а также 2-х этажная крытая детская площадка. Кроме того, в комплексе есть 2-х этажный подземный паркинг, автомойка, бесплатные зарядные станции для электромобилей и круглосуточные цифровые камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Elysium - идеальное место для тех, кто ценит свое время и комфорт жизни в месте с прекрасной инфраструктурой и современными технологиями. Elysium — для тех, кто ценит время
Наши агенты в Узбекистан
Рафаэль Рахимкулов
Рафаэль Рахимкулов
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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