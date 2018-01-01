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ООО "AMAR LUXURY HOUSES"

Яккасарайский р-н, улица Бобура
;
ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
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Застройщик
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Жилой комплекс "Yakkasaroy Palace"
Жилой комплекс "Yakkasaroy Palace"
Ханабад, Узбекистан
от € 41,375
Сдача в: 2024
Застройщик: ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты   Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Наши агенты в Узбекистан
Дилафруз Ташматова
Дилафруз Ташматова
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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