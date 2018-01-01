Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.
Количество подъездов: 1
Фасад здания: вентилируемые плиты
Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами.
В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.
Стоимость квартиры включает:
черновая отделка
межкомнатные перегородки из газоблока
двухконтурный котел
окна AKFA
высота потолков 3,6
марка бетона 450 м
автономное отопление
Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.
Жилой квартал расположен не далеко от центра города:
Школа №321
Школа №48
Детский Сад №249
Детский Сад №362
Поликлиника №58
до МКАД составит 3 минуты
до вокзала 8 минут
до аэропорта 5 минут.
Всё, что нужно для комфортной жизни.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.