Ханабад, Узбекистан

от € 46,655

Сдача в: 2024

Жилой комплекс «Mingchinor» предлагает уникальную возможность объединить жизнь и бизнес, находясь в непосредственной близости от торговых центров. Разнообразие площадей и проектов в торговом комплексе позволяет каждому предпринимателю найти подходящее место для развития своего бизнеса. А для жителей жилого комплекса «Mingchinor» это отличная возможность проводить свободное время, наслаждаясь широким выбором магазинов, вкусной выпечкой и ароматным кофе, не выходя за его пределы. Все необходимое будет всегда под рукой, что позволит сэкономить время и комфортно провести досуг в вашем новом доме. Наша основная концепция основана на гармонии природы и современных городских удобств. Это отличый выбор для тех, кто ценит жилье, отвечающее высоким стандартам удобства, а также хороший сервис и многофункциональность помещений необходимые жителям города