Жилой комплекс «Mingchinor» предлагает уникальную возможность объединить жизнь и бизнес, находясь в непосредственной близости от торговых центров. Разнообразие площадей и проектов в торговом комплексе позволяет каждому предпринимателю найти подходящее место для развития своего бизнеса.
А для жителей жилого комплекса «Mingchinor» это отличная возможность проводить свободное время, наслаждаясь широким выбором магазинов, вкусной выпечкой и ароматным кофе, не выходя за его пределы. Все необходимое будет всегда под рукой, что позволит сэкономить время и комфортно провести досуг в вашем новом доме.
Наша основная концепция основана на гармонии природы и современных городских удобств. Это отличый выбор для тех, кто ценит жилье, отвечающее высоким стандартам удобства, а также хороший сервис и многофункциональность помещений необходимые жителям города
ЖК Yangiobod Residence - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах.
Выбирая ЖК Yangiobod Residence, вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.
На территории ЖК Yangiobod Residence расположены уникальные декоративные деревья, прогулочные дорожки, навесы для бесед и интерактивные игровые площадки для детей разных возрастов, выполненные в основном из экологически чистых материалов.
Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса Yangiobod Residence
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.