Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города.
Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы.
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов.
Велодорожки и парковки у подъездов.
Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами.
Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны.
Барбекю зона и чайхана
Освещаемые прогулочные дорожки
Разновозрастные детские площадки.
Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой.
Открытый кинотеатр.
Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц.
Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора.
Универсальный стадион для командных игр.
Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом.
Медицинский пункт.
Намазхана и комната омовения.
Интерактивная детская игровая.
Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий.
Места для выгула домашних питомцев
Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.