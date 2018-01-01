О застройщике

Одна из ведущих и быстрорастущих компаний по развитию недвижимости с 19-летним опытом работы на рынке. Компания сосредоточена на создании уникальных жилых комплексов, отличающихся инновациями, разумным подходом и высоким качеством.

Murad Buildings - это также пример социального бизнеса, благотворительности, поддержки молодого поколения и, самое главное, он демонстрирует свой потенциал в творчестве, социальные и образовательные проекты, которые считаются неотъемлемой частью деятельности компании.