Murad Buildings
Mirobod street, 25A
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2003
Языки общения
English, Русский, Español, Français, Italiano
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О застройщике
Одна из ведущих и быстрорастущих компаний по развитию недвижимости с 19-летним опытом работы на рынке. Компания сосредоточена на создании уникальных жилых комплексов, отличающихся инновациями, разумным подходом и высоким качеством.
Murad Buildings - это также пример социального бизнеса, благотворительности, поддержки молодого поколения и, самое главное, он демонстрирует свой потенциал в творчестве, социальные и образовательные проекты, которые считаются неотъемлемой частью деятельности компании.
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