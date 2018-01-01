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Murad Buildings

Mirobod street, 25A
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Murad Buildings
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español, Français, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.mbc.uz
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О застройщике

Одна из ведущих и быстрорастущих компаний по развитию недвижимости с 19-летним опытом работы на рынке. Компания сосредоточена на создании уникальных жилых комплексов, отличающихся инновациями, разумным подходом и высоким качеством.

Murad Buildings - это также пример социального бизнеса, благотворительности, поддержки молодого поколения и, самое главное, он демонстрирует свой потенциал в творчестве, социальные и образовательные проекты, которые считаются неотъемлемой частью деятельности компании.

Новостройки
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Жилой комплекс Regnum Plaza
Жилой комплекс Regnum Plaza
Ташкент, Узбекистан
Сдача в: 2026
Застройщик: Murad Buildings
Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают свои деньги в очень надежную и высокодоходную недвижимость, который будет только расти в цене со временем. Команда Murad Buildings всегда тщательно подходит к разработке каждого из своих проектов. Проект Regnum Plaza не стал исключением, который предназначен для того, чтобы предвидеть желания, удивлять взыскательных потребителей элитной недвижимости, и дать каждому члену семьи больше, чем предлагают невысказанные правила бизнес-класса.
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Ташкентский район, Узбекистан
Сдача в: 2025
Застройщик: Murad Buildings
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Наши агенты в Узбекистан
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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