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MMT Tunç group

Турция, Güller Pınarı, Yenilmez Cd. 18/C, 07400 Alanya/Antalya
;
MMT Tunç group
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
mmttuncgroup.com/ru
О застройщике

Строительная компания MMT Tunc Group – это надежный застройщик с большим
опытом работы, использующей в строительстве высококачественные материалы
известных брендов, на рынке недвижимости 25 лет.

С нами клиенты получают
профессиональное сопровождение
сделки и грамотную помощь на
каждом
этапе от подбора идеального объекта
до оформления недвижимости в
собственность, постпродажного
сервиса, заключение договоров между
нашими клиентами с компаниями,
оказывающими коммунальные услуги,
помощь в выборе техники и мебели,
юридическое сопровождение, помощь
при оформлении гражданства,
страхование, клининговые услуги и
многое другое.

Услуги

Продажа жилой недвижимости 

Юридическое сопровождение 

Постпродажный сервис

Помощь в получении вида на жительство

Оформление гражданства 

 

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