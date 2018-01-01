Строительная компания MMT Tunc Group – это надежный застройщик с большим
опытом работы, использующей в строительстве высококачественные материалы
известных брендов, на рынке недвижимости 25 лет.
С нами клиенты получают
профессиональное сопровождение
сделки и грамотную помощь на
каждом
этапе от подбора идеального объекта
до оформления недвижимости в
собственность, постпродажного
сервиса, заключение договоров между
нашими клиентами с компаниями,
оказывающими коммунальные услуги,
помощь в выборе техники и мебели,
юридическое сопровождение, помощь
при оформлении гражданства,
страхование, клининговые услуги и
многое другое.
Продажа жилой недвижимости
Юридическое сопровождение
Постпродажный сервис
Помощь в получении вида на жительство
Оформление гражданства