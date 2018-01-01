Хасанбай, Узбекистан

от € 37,472

О жилом комплексе Хасанбой Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой. Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отдыха — для вас и вашей семьи. Начало строительных работ в 2021 году, а завершение планируется к 2025 года. В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдения.