Reussen, Германия

от €7,50 млн

Сдача в: 2024

Инвестиционные объекты в Германии Дома-дуплексы "Modern Living" с квартирами жилой площадью 115 кв. м. Эти двухэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с двухскатной крышей с незастроенным чердаком и состоят из двух квартир площадью по 115 кв. м. Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55. Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. На незастроенный чердак можно попасть по выдвижной лестнице. Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 320 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д. По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором. (Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено). Дома-дуплексы "Modern Family" с квартирами жилой площадью 145 кв. м. Эти трехэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с застроенным мансардным этажом (площадь около 28 кв. м) и состоят из двух квартир площадью по 145 кв. м. Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55. Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. Массивная лестница ведет на мансардный этаж (площадь около 28 кв. м), который вы можете оборудовать в соответствии с вашими собственными идеями! Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 399 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д. По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором. (Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено). Предоставленные изображения являются визуализациями. Возможны изменения в соответствии с местными условиями и требованиями. Все дома продаются без мебели и без встроенной кухни. Мы предлагаем также другие инвестиционные проекты в Германии, от 4 домов (1,2 млн. евро) до 180 домов (90,0 млн. евро). Подробная информация может быть представлена по запросу.