Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидеров отрасли. Компания Samahita Group первой разработала систему умного дома на острове Бали и объединила ее в одном приложении с инвестиционной частью, благодаря чему каждый инвестор может управлять своей недвижимостью и доходом из любой точки мира.