С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.
С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.
Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидеров отрасли.
Компания Samahita Group первой разработала систему умного дома на острове Бали и объединила ее в одном приложении с инвестиционной частью, благодаря чему каждый инвестор может управлять своей недвижимостью и доходом из любой точки мира.
Мы начали современное строительство апарт-отеля в Кангу, самом многообещающем месте на острове Бали. В марте 2024 года 19 апартаментов в отеле будут готовы принять гостей. Инвесторы, которые примут участие в проекте, смогут получать $ 2500 – 4000 в месяц от арендаторов для каждой квартиры.
Современная квартира
Площадь: 32 – 50м2
Спальня, гостиная, кухня, ванная комната,
мебель, бытовая техника, телевизор
набор, посуда и постельное белье.
Готов к заселению.