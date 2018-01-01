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BRAND VADI ISTANBUL

Турция, Büyükşehir Mah. Beylikdüzü Cad. No: 5 Brand İstanbul Park Beylikdüzü - İstanbul / TÜRKİYE
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BRAND VADI ISTANBUL
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.brandvadi.com
О застройщике

BRAND VADI ISTANBUL является проектом EMSYAPI.

В Бююкчекмедже, одном из самых популярных мест Стамбула, 

Вас ожидают 225 вилл с видом на Мраморное море и озеро Бююкчекмедже.

Инфраструктура комплекса включает в себя полноценный гольф парк и зеленый парк для времяпровождения, а также 287000 м2 комплекса: SPA-центр (сауны, хамамы), бассейн в комплексе с морской водой (а так же личный басейн на территории  виллы), сверхсовременный спортзал, футбольное и баскетбольное поля.

Услуги

Рядом расположены все необходимые коммуникации : недалеко от двух крупных медицинских учреждений, таких как больница «Лив Бахчешехир» и международная больница «Медикана».

Среди соседствующих с проектом учебных заведений, есть образовательные заведения, такие как Стамбульский университет, Университет Бейкент, Колледж Культур, Общественная школа, Частные школы «АЛКЕВ», Частный колледж «МЕВ», Колледж «Бахчешехир» и Колледж «Дога».

Новостройки
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BRAND VADI ISTANBUL
Вилла BRAND VADI ISTANBUL
Арнавуткёй, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: BRAND VADI ISTANBUL

BRAND VADI ISTANBUL является проектом EMSYAPI.

В Бююкчекмедже, одном из самых популярных мест Стамбула, 

Вас ожидают 225 вилл с видом на Мраморное море и озеро Бююкчекмедже.

Инфраструктура комплекса включает в себя полноценный гольф парк и зеленый парк для времяпровождения, а также 287000 м2 комплекса: SPA-центр (сауны, хамамы), бассейн в комплексе с морской водой (а так же личный басейн на территории  виллы), сверхсовременный спортзал, футбольное и баскетбольное поля. А так же детская игровая комната и зал для детских мероприятий 10.000 м2. Круглосуточная охрана комплекса и обслуживающая компания. На территории комплекса находится элитный супермаркет MacroCenter,  рестораны и кафе , а так же бутики и фирменные магазины.

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Рядом расположены все необходимые коммуникации : недалеко от двух крупных медицинских учреждений, таких как больница «Лив Бахчешехир» и международная больница «Медикана».

Среди соседствующих с проектом учебных заведений, есть образовательные заведения, такие как Стамбульский университет, Университет Бейкент, Колледж Культур, Общественная школа, Частные школы «АЛКЕВ», Частный колледж «МЕВ», Колледж «Бахчешехир» и Колледж «Дога».

 

«Бранд Вади Стамбул» также привлекает внимание своей близостью к двум крупным торговым центрам, таким как торговый центр «Акбаты» и торговый центр «Mall of İstanbul» и оживленной трассе Е-5.

 

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Застройка и ремонт класса люкс. Окна -  немецкая система Schüco. Теплые полы/отопление - Viessmann, система кондиционирования - Daiken. Техника с гарантией 5 лет от немецкой компании Gaggenau. Сантехника VIP-класса, входная дверь люкс-защиты. Встроенный умный дом  и видеонаблюдение.  При возникновении какой-либо поломки: вызов электрика, сантехника и прочих специалистов происходит нажатием одной кнопки на планшете умного дома.

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Застройка происходила полностью по сейсмическим стандартам 2018 года и выдерживает магнетиту до 9 баллов.

В каждой вилле встроенная водная система пожаротушения.

Мы заботимся о комфорте и безопасности Вашей семьи!

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Окна выходят на панораму Мраморного моря. 

Зона отдыха с открытым огнем. Зона барбекю и сад на территории виллы.

Гараж на два автомобиля + зарядная станция для электро-автомобилей и открытая парковка .

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Возможность получения ВНЖ и гражданства. Юридическое сопровождение на протяжении всей сделки. Возможна рассрочка по договоренности.

Комплекс находится в дали от:

Пляж 2 км 

Школа 4 км

Центр города 45 км

Торговый центр 5 км

Университет 3 км

Больница 4 км

Автосервис 700 м

Аеропорт 40 км

Трасса Е5 3 км

 

EMSYAPI «BRAND VADI ISTANBUL» - проведи досуг в комфорте и роскоши. 

Наши агенты в Турции
Елена Коваленко
Елена Коваленко
1 объект
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«Группа компаний Илкем», которая начала свою деятельность с « Илкем Tekstil», основанной ею в 1998 году, работает в строительном, текстильном, мебельном и туристическом секторах. «Группа компаний Илкем», которой удалось обеспечить высокие стандарты качества жизни в проектах, которые она завершила с концепцией «Дора», построила 400 квалифицированных домов с проектами, которые она завершила на данный момент, и оправдала гордость быстрыми рекордами продаж и спросом, намного превышающим предложение во многих из этих проектов. Концепция «Дора», созданная « Илкем», направлена на учет всех деталей, которые являются более инновационными и могут удовлетворить потребности в каждом новом проекте, созданном путем преобразования идей в произведения искусства.

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Международная компания Majd была основана как холдинговая компания в Турции, и уже более двадцати лет ведет свою деятельность в Иране и за рубежом. Мы гордимся своей плодотворной работой, уровнем сервиса и экономическими успехами. Благодаря нашему профессиональному опыту мы предоставляем жителям Турции высококлассные услуги.

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Группа компаний Uzun была основана как семейный бизнес Гюрселем Узуном в Никосии в 1980 году. Компания серьезно и тщательно подходит к выполнению своей работы, предлагая людям качественное жилье и помогая им адаптироваться к окружающей среде и городу. Мы придаем особое значение эстетике и эмоциям, а не просто проводим инженерные работы. Мы стараемся изменить концепцию строительства в нашей стране. С момента своего основания группа компаний Uzun реализовала немало жилых и коммерческих проектов в регионах Северного Кипра. Сегодня мы входим в число ведущих компаний страны.  

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