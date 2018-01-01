Арнавуткёй, Турция

Сдача в: 2023

BRAND VADI ISTANBUL является проектом EMSYAPI.

В Бююкчекмедже, одном из самых популярных мест Стамбула,

Вас ожидают 225 вилл с видом на Мраморное море и озеро Бююкчекмедже.

Инфраструктура комплекса включает в себя полноценный гольф парк и зеленый парк для времяпровождения, а также 287000 м2 комплекса: SPA-центр (сауны, хамамы), бассейн в комплексе с морской водой (а так же личный басейн на территории виллы), сверхсовременный спортзал, футбольное и баскетбольное поля. А так же детская игровая комната и зал для детских мероприятий 10.000 м2. Круглосуточная охрана комплекса и обслуживающая компания. На территории комплекса находится элитный супермаркет MacroCenter, рестораны и кафе , а так же бутики и фирменные магазины.

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Рядом расположены все необходимые коммуникации : недалеко от двух крупных медицинских учреждений, таких как больница «Лив Бахчешехир» и международная больница «Медикана».

Среди соседствующих с проектом учебных заведений, есть образовательные заведения, такие как Стамбульский университет, Университет Бейкент, Колледж Культур, Общественная школа, Частные школы «АЛКЕВ», Частный колледж «МЕВ», Колледж «Бахчешехир» и Колледж «Дога».

«Бранд Вади Стамбул» также привлекает внимание своей близостью к двум крупным торговым центрам, таким как торговый центр «Акбаты» и торговый центр «Mall of İstanbul» и оживленной трассе Е-5.

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Застройка и ремонт класса люкс. Окна - немецкая система Schüco. Теплые полы/отопление - Viessmann, система кондиционирования - Daiken. Техника с гарантией 5 лет от немецкой компании Gaggenau. Сантехника VIP-класса, входная дверь люкс-защиты. Встроенный умный дом и видеонаблюдение. При возникновении какой-либо поломки: вызов электрика, сантехника и прочих специалистов происходит нажатием одной кнопки на планшете умного дома.

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Застройка происходила полностью по сейсмическим стандартам 2018 года и выдерживает магнетиту до 9 баллов.

В каждой вилле встроенная водная система пожаротушения.

Мы заботимся о комфорте и безопасности Вашей семьи!

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Окна выходят на панораму Мраморного моря.

Зона отдыха с открытым огнем. Зона барбекю и сад на территории виллы.

Гараж на два автомобиля + зарядная станция для электро-автомобилей и открытая парковка .

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Возможность получения ВНЖ и гражданства. Юридическое сопровождение на протяжении всей сделки. Возможна рассрочка по договоренности.

Комплекс находится в дали от:

Пляж 2 км

Школа 4 км

Центр города 45 км

Торговый центр 5 км

Университет 3 км

Больница 4 км

Автосервис 700 м

Аеропорт 40 км

Трасса Е5 3 км

EMSYAPI «BRAND VADI ISTANBUL» - проведи досуг в комфорте и роскоши.