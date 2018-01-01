  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. BOSH DARXON TEMIR BETON

BOSH DARXON TEMIR BETON

"Samarqand viloyati, Samarqand sh. Firdavsiy ko'chasi, 52-uy "
;
BOSH DARXON TEMIR BETON
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Гузалкентский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: BOSH DARXON TEMIR BETON
Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» —  строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.  Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов. 
Наши агенты в Узбекистане
Махмудов Санжарбек
Махмудов Санжарбек
Другие застройщики
UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

Realting.com
Перейти