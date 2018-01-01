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Bali Creative Development

Jl. Raya Padonan, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80351
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Bali Creative Development
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Svenska, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
balicreativedevelopment.com
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О застройщике

В Bali Creative Development мы гордимся тем, что являемся компанией, занимающейся созданием современных и модных индивидуальных дизайнов, которые идеально сочетаются с прекрасными окрестностями Бали. С нашей командой дизайнеров. Архитекторы и строители, мы увлечены созданием уникальных и роскошных жилых помещений, отвечающих потребностям наших клиентов, будь то виллы по индивидуальному заказу или комплексы коммерческих апартаментов.

Поскольку спрос на коммерческие жилые комплексы продолжает расти, мы рады расширить наше предложение, включив в него объекты такого типа. Опираясь на наш обширный опыт строительства вилл по индивидуальному заказу, мы рассматриваем это как прекрасную возможность использовать наш опыт для создания красивых, функциональных и удобных жилых помещений, построенных по самым высоким стандартам.

Наша приверженность не имеет себе равных в отрасли, и мы очень гордимся тем, что каждый проект, за который мы берёмся, увенчается успехом. Мы подходим к каждому проекту с одинаковым вниманием к деталям, гарантируя, что каждый аспект дизайна тщательно продуман и выполнен до совершенства.

Мы понимаем, что инвестирование в коммерческий жилой комплекс может оказаться непростой задачей, поэтому мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути. От комплексной проверки и поиска земли до проектирования и строительства, мы стремимся сделать этот процесс максимально плавным и беззаботным.

 

Услуги

Мы предлагаем нашим клиентам рекомендации относительно того, какой тип недвижимости следует построить в конкретном районе, чтобы максимизировать окупаемость инвестиций (ROI). 

Мы учитываем различные факторы, такие как местоположение, правила зонирования, целевую аудиторию и размер недвижимости, чтобы определить тип недвижимости, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету. Наша цель — помочь вам принимать обоснованные решения и максимизировать рентабельность инвестиций, независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в отрасли.

В Bali Creative Development мы гордимся индивидуальным подходом к каждому проекту. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы понять их видение, предпочтения и инвестиционные цели, и используем эту информацию для создания индивидуальных проектов, отвечающих их уникальным потребностям. Мы считаем, что каждый проект — это возможность продемонстрировать нашу креативность, мастерство и стремление к совершенству, и стремимся каждый раз добиваться исключительных результатов.

Итак, если вы планируете инвестировать в коммерческий жилой комплекс или индивидуальную виллу на Бали, позвольте Bali Creative Development стать вашим надежным партнером. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая комплексную проверку, проектирование, строительство и управление недвижимостью, чтобы гарантировать успех ваших инвестиций. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших инвестиционных целей.

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