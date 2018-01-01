Самарканд, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК «Atlas Group» Квартиры с площадью: от 60 кв.м до 168,3 кв.м Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: черновая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей: 7 Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум-класса Охраняемый двор Подземный паркинг Описание: О жилом комплексе Жилой комплекс «Atlas Group» — новый современный проект жилья в Самарканде с одноименным застройщиком — молодой перспективной строительной организацией «Atlas Group». Проект предусматривает: семиэтажную застройку, 84 квартиры с эргономичными планировками, коммерческие помещения на цокольном этаже, подземный паркинг, передовые лифты с доступом в парковку и, конечно, высокое качество строения. Сдача застройки в эксплуатацию планируется осенью 2024 года, но уже сейчас вы можете приобрести квартиру в нашем жилом комплексе. Локация: Адрес: город Самарканд, ул. Гагарина, 47 Ориентир: Бывший цветочный магазин «PALMA»