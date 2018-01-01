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Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Atlas Group
ЖК «Atlas Group» Квартиры с площадью: от 60 кв.м до 168,3 кв.м Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: черновая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  7 Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум-класса Охраняемый двор Подземный паркинг   Описание:   О жилом комплексе   Жилой комплекс «Atlas Group» — новый современный проект жилья в Самарканде с одноименным застройщиком — молодой перспективной строительной организацией «Atlas Group».   Проект предусматривает: семиэтажную застройку, 84 квартиры с эргономичными планировками, коммерческие помещения на цокольном этаже, подземный паркинг, передовые лифты с доступом в парковку и, конечно, высокое качество строения.   Сдача застройки в эксплуатацию планируется осенью 2024 года, но уже сейчас вы можете приобрести квартиру в нашем жилом комплексе.       Локация: Адрес: город Самарканд,  ул. Гагарина, 47 Ориентир: Бывший цветочный магазин «PALMA»
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Atlas Group
Atlas Group
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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