Portimao, Португалия

от € 399,000

180 м² 1 квартира

Сдача в: 2023

Новая застройка в регионе, который превозносит красоту, богатство, романтическую архитектуру, пляжи, известность и благополучие в Portimão!!!

Это место выделяется своей близостью к нескольким школам, автобусам, садам, пляжу и открытым территориям для наслаждения городом.

Это новое здание, которое включает в себя квартиры с отделкой премиум и люкс класса, обеспечивая функциональность внутренних помещений и комфорт.

В нем есть квартиры типологий T2 - T4, с частными площадями, которые варьируются от 83 м² до 180 м² в каждой секции.

Простой дизайн премиум-класса гарантирует практичность и качество.

Его отделка включает

- Алюминиевые рамы с термической резкой;

- Электрические жалюзи;

- Централизованное управление для одновременного опускания жалюзи на всех окнах и одновременного выключения света при выходе из квартиры;

- Электрический подогрев пола в туалете и на кухне;

- Электрический полотенцесушитель в туалете;

- Предварительная установка кондиционера;

- Солнечная панель Thermo Siphon 200/300L;

- Двери и шкафы отделаны полуламинатом;

- Отделка кухонной мебели полиламинатом одного или двух цветов;

- Электроприборы марки TEKA или аналогичные, включая индукционную варочную панель;

- Сантехника для ванной комнаты Roca или аналогичная;

- Керамическая плитка Pameza или аналогичная;

- Деревянный пол TARKKET или аналогичный;

- Барбекю, встроенное в балкон на кухне;

- Цветной видеодомофон;

- Дверь с высоким уровнем безопасности на входе в квартиру;

- Лифты ORONA вместимостью 8 человек две единицы;

- Оштукатуренные стены и потолки и балконные шторы и покраска в цвет, определенный проектом;



Он расположен всего в:

- 150 м от детского сада Fojo;

- 900 м от супермаркета;

- 1 км от больницы São Camilo;

- 1,5 км от медицинского центра Portimão;

- 1,5 км от реки Arade.

Окончание работ запланировано на первый квартал 2023 года!!!