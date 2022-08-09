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AMBER STAR REAL ESTATE

Португалия, Avenida Gil Vicente, nº 583 4400-166 Mafamude, Vila Nova de Gaia, Portugal (Португалия)
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AMBER STAR REAL ESTATE
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.amberstar.pt
О застройщике

Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны. Наш персонал состоит из опытных специалистов, которые обладают разносторонними знаниями и готовы предложить лучшие альтернативы. Кроме того, мы работаем с полностью компьютеризированной системой, которая обеспечивает гибкость в поиске и адаптации профиля собственности к запросам наших клиентов. Мы здесь, чтоб сделать вашу жизнь легче!

Услуги

Индивидуальная работа с каждым клиентом на территории всей Португалии Консультации по инвестициям, покупкам комерческой и жилой недвижимости Полное сопровождение сделки на всех этапах на русском, китайском, португальском, польском и других языках Помощь при получении кредита Оформление документов купли-продажи «Под ключ» Содействие в поиске арендаторов приобретённого объекта недвижимости Юридическое сопровождение сделки

Новостройки
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Новостройка в Portimão
Новостройка в Portimão
Portimao, Португалия
от € 399,000
180 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: AMBER STAR REAL ESTATE

Новая застройка в регионе, который превозносит красоту, богатство, романтическую архитектуру, пляжи, известность и благополучие в Portimão!!!

Это место выделяется своей близостью к нескольким школам, автобусам, садам, пляжу и открытым территориям для наслаждения городом.

Это новое здание, которое включает в себя квартиры с отделкой премиум и люкс класса, обеспечивая функциональность внутренних помещений и комфорт.

В нем есть квартиры типологий T2 - T4, с частными площадями, которые варьируются от 83 м² до 180 м² в каждой секции.

Простой дизайн премиум-класса гарантирует практичность и качество.

Его отделка включает
- Алюминиевые рамы с термической резкой; 
- Электрические жалюзи; 
- Централизованное управление для одновременного опускания жалюзи на всех окнах и одновременного выключения света при выходе из квартиры; 
- Электрический подогрев пола в туалете и на кухне; 
- Электрический полотенцесушитель в туалете; 
- Предварительная установка кондиционера; 
- Солнечная панель Thermo Siphon 200/300L; 
- Двери и шкафы отделаны полуламинатом; 
- Отделка кухонной мебели полиламинатом одного или двух цветов; 
- Электроприборы марки TEKA или аналогичные, включая индукционную варочную панель; 
- Сантехника для ванной комнаты Roca или аналогичная; 
- Керамическая плитка Pameza или аналогичная; 
- Деревянный пол TARKKET или аналогичный; 
- Барбекю, встроенное в балкон на кухне; 
- Цветной видеодомофон; 
- Дверь с высоким уровнем безопасности на входе в квартиру; 
- Лифты ORONA вместимостью 8 человек две единицы; 
- Оштукатуренные стены и потолки и балконные шторы и покраска в цвет, определенный проектом; 


 Он расположен всего в:

- 150 м от детского сада Fojo;
- 900 м от супермаркета;
- 1 км от больницы São Camilo;
- 1,5 км от медицинского центра Portimão;
- 1,5 км от реки Arade.

Окончание работ запланировано на первый квартал 2023 года!!!

Rua do Pilar
Rua do Pilar
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от € 508,250
67–116 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: AMBER STAR REAL ESTATE

Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. 

Квартиры типологии Т0 (лофты) и Т2 (с двумя спальнями), некоторые из них с балконами с видом на реку Доуру, 

Апартаменты с полностью оборудованной кухней и встроенной мебелью.

Комплекс расположен в пешей доступности от основных культурных и развлекательных объектов. 
Недвижимость может быть продана полностью меблированной.

Находятся в:
-50 м от автостоянки;
-300 м от Института искусств;
-350 м от знаменитого сада Jadrim do Morro;
-850 м от школы.

Завершение работ намечено на конец апреля 2023 года.

Infinity
Infinity
Avenidas Novas, Португалия
от € 785,000
161–255 м² 3 квартиры
Застройщик: AMBER STAR REAL ESTATE

Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне,  в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование!

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ

Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей части здания и общественных мест, а также возвращение трамвая № 24 привлекли внимание многих молодых жителей, португальцев и иностранцев, при этом 60% реабилитации пришлось на жильё для краткосрочной  аренды, а 40% - на личное жилье.
Место, где находится Aqueduto das Águas Livres, символическое и грандиозное произведение Лиссабона XVIII века.

ПРОЕКТ

Это 26-этажный комплекс, 195 квартир, с панорамным видом на город и парк Монсанто, с привилегированным расположением, с легким доступом к автомагистрали, с быстрым доступом к аэропорту и  мостам 25 ды Абриль и Васко да Гама. В жилом комплексе имеются разные типологии квартир; от квартир-студий до квартир с 5 спальнями.

УДОБСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Комплекс предлагает хорошую отделку квартир, современное оборудование и конструктивные решения для большего комфорта своих пользователей.
Среди оборудования предусмотрены видеодомофон, бронедверь, алюминиевые рамы,  лакированные шкафы из МДФ, кондиционер, оборудованная кухня и многое другое.

Среди удобств и услуг - открытый и закрытый бассейны, оздоровительный клуб / тренажерный зал / спа / площадка для игры в падл / консьерж-услуги / частный сад.

Не упустите эту прекрасную инвестиционную возможность!!!
 

Terra
Terra
Aguas Santas, Португалия
от € 349,000
155–227 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: AMBER STAR REAL ESTATE

Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи.

Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 м² является сердцем и вдохновением для названия этого комплекса. Это зеленый и безмятежный уголок, где можно безопасно играть с детьми.

В Terra все продумано до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и элегантность, жить в гармонии и пустить корни в приватной и спокойной обстановке.

Состоящий из квартир с современными линиями и ярким дизайном, этот закрытый кондоминиум с типологиями от двух до четырех спален предпочитает присутствие естественного света через большие окна, просторные балконы, светлые цвета и общие пространства.

Все жилые помещения были спроектированы с большими площадями, призванными облегчить повседневную жизнь, в которых гибкость расположения кухонь с гостиными (открытыми или закрытыми) - благодаря раздвижным дверям до самого потолка - создает уникальную универсальность. Важным моментом является главный сьют с гардеробной зоной, автономной прачечной, общей ванной комнатой и полным санузлом во всех квартирах.

Эксклюзивность этого проекта не оставляет без внимания ни одну деталь.

Качество отделки и оборудования ставит Terra на уровень высокой изысканности. 

Leça da Palmeira
Leça da Palmeira
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
от € 365,000
62–91 м² 4 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: AMBER STAR REAL ESTATE

Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа!

Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле.

Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами.

В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах.

Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы.

Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады.

Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше!

Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни.

Расположение:
-100 м от железнодорожного вокзала;
-800 м от пляжа;
-1 км от супермаркета;
-1,5 км от больницы;
-9,3 км от аэропорта.

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