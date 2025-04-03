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Коммерческая недвижимость в Zelezny Brod, Чехия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 220 м² в Zelezny Brod, Чехия
Коммерческое помещение 220 м²
Zelezny Brod, Чехия
Площадь 220 м²
Предлагаем на продажу пансион в городе Железный Брод (10 км от города Турнов) Объект прошел …
$231,648
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Агентство
Czech Village s.r.o
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