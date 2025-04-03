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Квартиры в Ujezd u Brna, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ujezd u Brna, Чехия
Квартира 4 комнаты
Ujezd u Brna, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 80 м²
квартира 3+кк 80м2 на 2 этаже кирпичного дома без лифта есть просторный балкон 8 м2 и подвал…
$292,395
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Агентство
Czech Village s.r.o
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