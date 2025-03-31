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Квартиры в Табор, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Табор, Чехия
Квартира 4 комнаты
Табор, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Предлагаем к покупке квартиру 3+kk, общей площадью 90 м², в городе Táboř. Просторная гостина…
$215,012
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Агентство
Czech Village s.r.o
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