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Квартиры в Соколов, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Соколов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Соколов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Продажа квартиры 3+1 с площадью 72 m2 и застеклённым балконом. Квартира находится на 8 этаже…
$91,201
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в Соколов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Соколов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Продажа квартиры 3+1 65 м2. Квартира находится на шестом этаже в современном панельном доме.…
$71,302
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Realting.com
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Realting.com
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