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Жильё в Smecno, Чехия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Smecno, Чехия
Квартира 3 комнаты
Smecno, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
отремонтированная квартира 2+кк 55м2 Дом находится в тихом месте на окраине города с прекрас…
$119,518
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Агентство
Czech Village s.r.o
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