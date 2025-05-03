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Жильё в Slapanice, Чехия

1 объект найдено
Квартира в Slapanice, Чехия
Квартира
Slapanice, Чехия
Площадь 145 м²
семейный дом с ухоженным палисадником, террасой 10 м2 и гаражом. Дом расположен в популярном…
$266,374
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Агентство
Czech Village s.r.o
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