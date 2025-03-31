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Квартиры в Slany, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Slany, Чехия
Квартира 3 комнаты
Slany, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продажа 2 + кк квартиры с площадью 55 м2 с двумя балконами на 3 этаже кирпичного дома Планир…
$145,156
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира в Slany, Чехия
Квартира
Slany, Чехия
Площадь 1 781 м²
Складские и производственные помещения, раздевалки, душевые, туалеты, офис, гараж и техничес…
$530,495
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Realting.com
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Realting.com
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