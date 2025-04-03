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Жильё в Ржичани, Чехия

1 объект найдено
Квартира в Ржичани, Чехия
Квартира
Ржичани, Чехия
Площадь 120 м²
отдельно стоящий семейный дом 120м2 с планировкой 4 + 1, с просторным садом, удобно располож…
$469,099
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Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов