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Жильё в Plana, Чехия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Svahy, Чехия
Квартира 2 комнаты
Svahy, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Предлагаем на продажу современную квартиру площадью 2+1 (около 79 м2) в семейном доме в План…
$80,760
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Агентство
Czech Village s.r.o
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