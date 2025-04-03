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Квартиры в Нова-Роле, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нова-Роле, Чехия
Квартира 3 комнаты
Нова-Роле, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Предлагаем к продаже квартиру 3+1+ застекленная лоджия после реконструкции на 4 этаже ренови…
$89,266
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Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов